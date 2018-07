Agora é oficial. Anderson Gracias, o chefe da divisão PlayStation no Brasil, declarou em entrevista ao Link que o PS3 será lançado em território nacional até o final do primeiro semestre. Ainda não há preço ou data definidos, mas finalmente temos uma perspectiva de lançamento.

O lançamento do PlayStation no Brasil faz parte da estratégia da empresa em oferecer conteúdo 3D para ser utilizado com suas novas TVs. O PS3 terá compatibilidade 3D liberada a alguns títulos em julho, e até o final do ano será feita uma atualização que tornará o console compatível com filmes em blu-ray destinados a TVs 3D.

A marca PlayStation já está no Brasil há mais de 15 anos, de maneira não-oficial. A Sony sempre evitou falar sobre seu console por conta de diversos problemas com a pirataria. Um dos fatores para a popularização do console, além da inegável qualidade dos jogos, é a facilidade em piratear seus títulos. Foi assim com o primeiro PlayStation e também com o PS2.

Com o PS3, o esquema de proteção desenvolvido pela Sony foi bem mais eficaz. E com a adoção dos discos Blu-ray, o custo das mídias e o tamanho em bytes dos jogos acabou afugentando os piratas, que preferiram investir seus esforços no Wii e no Xbox 360.