O Playstation 3, da Sony, terá uma maior capacidade de memória no disco rígido a partir do outono no Hemisfério Norte, quando começa a ser vendido o novo modelo com 320 gigabytes, anunciou a empresa nesta terça-feira, 17. Com mais memória, os usuários poderão baixar mais jogos e conteúdo de entretenimento.

O console terá 33% mais memória que a versão anterior, mas pelo menos um analista diz que isso não seria uma grande vantagem para as vendas. “Em geral, não muda nada. A cada ano o custo de armazenamento cai, e a média de espaço de memória aumenta em qualquer dispositivo”, disse o analista Daniel Ernst, da Hudson Square Research.

A Sony disse que os novos modelos do PS3 terão 320 gigabytes de memória dentro do segmento PS3 Sports Champions Move, que tem um preço sugerido de US$ 400.

O modelo de 160 GB será vendido pelo atual preço do console no exterior, de US$ 300.

