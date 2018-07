Sony apresenta o PlayStation 4, mais poderoso, inteligente e conectado. Mas ninguém viu o videogame

SÃO PAULO – Correspondendo à expectativa de que o PlayStation 4 seria anunciado durante o PlayStation Meeting 2013, evento realizado na quarta-feira em Nova York, Andrew House, presidente da Sony, foi direto ao ponto. O evento foi todo dedicado à nova máquina – que foi apresentada e detalhada, mas não foi mostrada.

Aos números: a capacidade técnica do PS4 foi comparada a de um supercomputador por Mike Cerny, arquiteto de sistemas do PS4. O novo videogame terá CPU x86-64 AMD com oito núcleos e memória RAM de 8 GB. A unidade de processamento gráfico fornecerá quase 2 teraflops de desempenho computacional.

Um dos números demonstra o tamanho do avanço nos gráficos: personagens poderão ser construídos usando cerca de 30 mil polígonos. Para se ter uma ideia, em 1999 eram 350 polígonos e em 2005, 3 mil. A tecnologia reforça a ideia repetida durante a toda apresentação: o PS4 será uma plataforma que deixará os desenvolvedores livres para explorar toda a sua criatividade, com jogos mais profundos e elaborados.

O primeiro componente apresentando foi o controle DualShock 4, junto de outra novidade, o PlayStation 4 Eye, uma câmera que reconhece o jogador. O novo controle terá touchpad, uma barra luminosa na parte superior que dará informações aos jogadores, alto-falante embutido e conector para headset. O botão “share” permitirá que os jogadores compartilhem informações em tempo real no Facebook.

Por falar na rede social, outra novidade é a possibilidade de o PS4 oferecer conteúdo personalizado, através de informações de jogos e do material compartilhado com amigos. No futuro, o PlayStation vai prever o que você jogará – e baixará uma parte do game sem que você peça.

O PSVita, junto de smartphone e tablets, terá integração com o PS4, na função “remote play”. Alguns títulos poderão ser jogados na tela de cinco polegadas do portátil da Sony.

O rumor de que games usados seriam bloqueados foi desmentido por Shuhei Yoshida, presidente mundial da Sony. Mas o recurso de poder jogar games dos antigos consoles foi eliminado. No Twitter , a empresa disse que planeja disponibilizar os games de PS1, PS2 e PS3 através do serviço de nuvem em breve.

Os primeiros games anunciados foram Driveclub, inFAMOUS Second Son, Killzone: Shadow Fall, Knack, Deep Down, Destiny, The Witness, Watch Dogs e Diablo III. Extamente 149 desenvolvedores e empresas já trabalham em algum game para o PS4, como Capcom, Epic Games, Ubisoft e a Blizzard.

Mas quem queria ver a cara do novo PlayStation vai ter de esperar – provavelmente até a E3, que ocorre em junho nos EUA. Segundo executivos, detalhes de design e especificações finais ainda não estão fechados.

Um dos executivos sugeriu que o preço de lançamento será de US$ 249, mas o valor oficial não foi divulgado. No site do PlayStation dos EUA, um PS3 que inclui o game Assassin’s Creed III sai por US$ 299. A previsão é que o PS4 chegue às lojas apenas no fim de 2013.

