Sony repete estratégia do PlayStation 3, buscando lucro em venda de jogos e acessórios

SÃO PAULO – Lançado nos Estados Unidos na última sexta-feira, e com previsão de chegar ao Brasil no dia 29, o PlayStation 4 custa US$ 381 para ser produzido, de acordo com informações do site americano especializado em tecnologia AllThingsD.

O site cita pesquisa realizada pela consultoria IHS, que desmontou o console e verificou o preço de suas peças. Vendido nos EUA a US$ 399, o videogame dá à Sony, que o fabrica, baixa margem de lucro. No País, o PlayStation 4 será vendido por R$ 4 mil, preço que provocou polêmica nas redes sociais.

As partes mais caras do PS4 são o processador (US$ 100) e os 16 chips de memória (US$ 88), compondo 49,3% do preço de fabricação do game. Já o controle DualShock 4 custa US$ 18 para ser feito, mas é vendido separadamente por US$ 60.

Não é a primeira vez que a Sony adota de ter um lucro muito pequeno ou até ficar no prejuízo para cair no gosto do consumidor. Em 2006, o PlayStation 3 era vendido a US$ 599, mas custava US$ 805 à Sony. Na época, a expectativa da empresa era lucrar com a venda de jogos e periféricos para o console, o que não se realizou.

Tem, mas acabou

Entretanto, a estratégia da Sony desta vez parece que pode engrenar: além de vender mais unidades que seu antecessor nos primeiros dias, o PlayStation 4 já está esgotado no Canadá (como reporta o The Vancouver Sun) e em alguns estados dos Estados Unidos. A expectativa pelo console no exterior é tanta que alguns varejistas temem não receber mais lotes do PS4 antes do Natal.

No Brasil, entretanto, o console não tem recebido o mesmo entusiasmo no comércio formal, uma vez que chega ao mercado pelo polêmico preço de R$ 4 mil. Na rua Santa Ifigênia, tradicional centro do comércio informal de eletrônicos de São Paulo, entretanto, o PS4 pode ser encontrado à venda ‘com desconto’, por preços entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.