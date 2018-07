Lançado no exterior em 15 de novembro de 2013, o PlayStation 4 chegou ao Brasil duas semanas depois, em 29 de novembro de 2013. Para celebrar o aniversário, a equipe do Link Estadão reuniu 25 dos jogos mais bacanas já lançados para a plataforma.

Foto: Guerrilla Games A saga da adolescente Aloy surgiu despercebida na E3 de 2015 misturando elementos diversos como ambientes medievais, dinossauros e pura robótica. A Guerrilla Games (até então responsável pela série Killzone) fez neste um jogo que promete se tornar uma grande franquia para a Sony nos próximos anos: cheio de aventuras e um mundo a explorar, Horizon Zero Dawn (bem como Zelda, outro grande jogo de 2017) expande o conceito de mundo aberto a um novo patamar.

Foto: Ubisoft Não torça o nariz e dê o salto de fé: Assassin’s Creed Origins é um bom recomeço para a franquia da Ubisoft, longe dos problemas dos jogos lançados nos últimos anos. O game tem uma interessante história principal, bem como ótimas missões secundárias. O novo sistema de combate e as árvores de habilidades são mudanças bem-vindas, e o cenário, ambientado no Antigo Egito, tem paisagens bonitas e muitos detalhes

Foto: Divulgação Desenvolvido pela FromSoftware e criado pela mente perturbada de Hidetaka Miyazaki, Bloodborne é um verdadeiro desafio para a maioria dos jogadores. Seu alto nível de dificuldade e sua história cheia de ironia fazem dele um dos jogos mais instigantes da breve história do PS4 até aqui.

O universo da DC Comics pode não ir tão bem das pernas no cinema, mas nos games ele manda muito bem – e faz parte de um dos melhores jogos de luta da atual geração de consoles. Lançado no final de maio de 2017, Injustice 2 tem a expertise da Netherrealm – a empresa criada por Ed Boon para dar nova vida a Mortal Kombat – e a graça de personagens como Batman, Superman, Coringa e Mulher Maravilha para criar um belo universo. Se o modo história é um pouco falho, o jogo surpreende pela agilidade e pela quantidade de estratégias diferentes possíveis em um mero “jogo de lutinha”.

Outro clássico do PlayStation 3 que ganhou uma nova legião de fãs ao chegar ao PS4, Journey é já hoje citado como um dos maiores games indie da história. Feito pela thatgamecompany, o jogo se destaca pelo seu visual belíssimo, baseado em polígonos tridimensionais (tendo influenciado o hit Monument Valley, por exemplo) e por sua narrativa envolvente.

Se você deixou de comprar aquela trilogia de remasterizações da série esperando pela novidade, agora é a hora certa. A Naughty Dog conseguiu fazer o melhor de seus quatro games da franquia. Está tudo muito bem amarrado, a jogabilidade funciona como nunca e o espírito de todos os outros jogos continua vivo. É para sair dos créditos finais com aquela sensação de querer começar tudo de novo

Foto: Campo Santo Um rádio walkie-talkie, um mapa, uma bússola e grandes diálogos. É desses elementos simples que se compõe Firewatch, um dos grandes destaques do ano: em tempos de superproduções e muitos gráficos, o jogo da Campo Santo faz mais com menos, valorizando a história de Henry, que assume um emprego de guarda florestal enquanto a mulher passa por um tratamento do mal de Alzheimer. No campo, muitas surpresas o aguardam – mas mais do que um jogo sobre ações, este é um game sobre escolhas. Preste atenção nos diálogos e na bela dublagem – Henry, o protagonista, é feito pelo ator Rich Sommer (de Mad Men).

Jogo do ano no Game Awards de 2014, Dragon Age: Inquisition é o tipo de jogo capaz de fazer o relacionamento mais feliz terminar. Também, pudera: seu universo profundo e sua profundidade dentro do gênero podem fazer um jogador passar mais de 100 horas desbravando a terra dos dragões.

Foto: Bethesda Uma das mais clássicas séries de games da história, Wolfenstein voltou à vida em 2013, com o belo The New Order. Wolfenstein II: The New Colossus dá sequência a essa história com os principais elementos que todo mundo gosta: tiroteio pra tudo que é lado, uma boa história e uma jogabilidade divertida. Um belo game de tiro para não botar defeito.

Às vezes, para se fazer um grande jogo, basta apenas uma ideia maluca: é o caso de Rocket League, da produtora Psyonix. Pense em uma partida de futebol que pode ser disputada com um a quatro jogadores em cada time. Os jogadores, no entanto, são carrinhos malucos, velozes e capazes de usar turbos impressionantes. É um game difícil de dominar, mas muito fácil para gargalhar por horas e horas com os amigos no sofá.

A Blizzard não lançava um jogo novo há 20 anos. Mas, ao pegar um formato comercial e amplamente difundido – os jogos de tiro online – e ampliar sua profundidade com personagens variados e cheios de potencial estratégico, a empresa faz o que muitos tentam, mas poucos conseguem de fato: criar um game acessível para a massa, mas com complexidade o suficiente para entreter jogadores por muitas e muitas horas. Seja você um veterano do mundo online ou um atirador de primeira viagem, pode se preparar para se alistar nas forças de Overwatch.

Criado pelo estúdio Matt Makes Games (e com participação do casal brasileiro Amora Bettany e Pedro Medeiros na parte artística), TowerFall Ascension merece com honras o título de “multiplayer de sofá”. Tudo consiste em batalhas entre personagens arqueiros, que podem usar suas flechas (e também interagir com o cenário) para matar os adversários. Pode parecer simples, mas é viciante (e incrível).

Foto: Capcom Se você é fã da série, não há muito o que temer. A interação em primeira pessoa e o retorno ao terror são formas muito bem-vindas da Capcom de trazer frescor a uma série já consagrada e duas vezes alterada. Se você só chegou agora, vai se divertir com uma boa história, sustos, tensão e um game de exploração e puzzles muito bacanas. O ano mal começou, mas já há uma certeza em 2017: Resident Evil VII é um dos grandes games da temporada.

Foto: SEGA Para quem sente falta de bons jogos de plataforma e do velho ouriço azul, Sonic Mania é uma ótima pedida. sso porque o game recupera o visual 2D clássico dos jogos lançados pela Sega para o Mega Drive, videogame dos anos 1990 – a simplicidade foi abandonada pela empresa nos jogos de Sonic feitos nos últimos vinte anos. Para trazer esse espírito de volta, a empresa convidou a comunidade de fãs do game para criar suas próprias fases, homenageando ambientes característicos como a Emerald Hill Zone, de Sonic the Hedghog 2 (1992) ou a Lava Reef Zone, de Sonic 3 (1994), mas de forma original.

Grand finale da saga criada por Hideo Kojima, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain é um verdadeiro tour de force de Snake: a complexidade de sua trama e as inúmeras habilidades do personagem para atacar inimigos transformam este jogo em um clássico instantâneo.

Alguns dos melhores jogos dos últimos anos nasceram de pequenos estúdios sediados dentro de grandes empresas. Foi assim em 2014 com Valiant Hearts (da Ubisoft) e volta a ser assim em 2015, com este Life is Strange, da Square Enix. Dividido em episódios, o game da Dontnod mostra como os games podem ser um veículo para emocionar, ao contar a tocante história das amigas Chloe e Max. Com cenas impactantes, um toque de filme americano juvenil e ótima narrativa, Life is Strange é um exemplo a ser seguido.

Feito pelo estúdio polonês de mesmo nome e lançado no início de 2016 para o Xbox One, Superhot é um jogo de tiro diferente: as balas disparadas pelo jogador só se movem caso o atirador também se movimente, transformando o tiroteio em um enorme quebra-cabeças. Preste atenção também ao humor peculiar do game.

Terceiro – e último – capítulo da saga do bruxo Geralt de Rivia, The Witcher 3: Wild Hunt é o tipo de jogo que consegue mostrar todo o potencial da nova geração de consoles. Seu mapa vasto, sua diversidade de missões e a quantidade de diálogos e interações possíveis feitas pelo anti-herói criado pela polonesa CD Projekt Red fazem deste um dos jogos mais interessantes da atualidade.

Um dos maiores jogos da história do PlayStation, The Last of Us saiu originalmente para PlayStation 3 em 2013. O game da Naughty Dog, no entanto, já marcou época com sua mistura de furtividade, zumbis e uma narrativa emocionante entre os sobreviventes Joel e Ellie. Na versão remasterizada, destaque para o DLC “Behind Us”, que revela um lado diferente da história de Ellie.

Foto: Platinum Um dos melhores representantes modernos do RPG japonês, NieR:Automata dá sequência ao jogo de 2010 com três pontos fortes: jogabilidade fluida, personagens simpáticos e uma complexidade narrativa e filosófica fora da curva – há nada menos que cinco grandes finais, além de 21 finais alternativos dentro do jogo. É quase como ver “Clube da Luta”: é só na segunda ou terceira vez que a ficha começa a cair.

“Clássico é clássico e vice-versa”: depois de uma estreia retumbante na geração anterior de consoles, Grand Theft Auto V (ou GTA 5, para os íntimos) chegou ao Xbox One em grande estilo. A premissa é a mesma de sempre: entre na pele de um bandido e faça o que quiser em um gigantesco mundo aberto – incluindo roubar carros, voar de asa-delta e dar um rolê por Los Santos.

Seis anos depois do jogo que ajudou a definir parâmetro do universo indie, estúdio sueco Playdead conseguiu criar um novo universo, ainda mais soturno. Seja pelo aspecto gráfico, pela premissa de fazer muito com pouco, pela narrativa misteriosa ou pelo desafio que vai além do mero apertar de botões, Inside é facilmente um dos melhores games do ano de 2016.

Ao lado de Limbo, Braid foi um dos principais games da geração que estabeleceu o “gênero” (se é que se pode falar em gênero) indie. O enigmático jogo do criador Jonathan Blow gerou uma série de fãs e muita espera pelo que o game designer faria em sequência. Seis anos depois, The Witness finalmente chegou: com quebra-cabeças enigmáticos e um ritmo cadenciado, que respeita o nível de aprendizado do jogador, Blow calou a boca dos críticos e cometeu um jogaço – único em seu próprio estilo. Não hesite em jogar.

Duas décadas depois do clássico de tiro criado por John Carmack e John Romero, a id Software (agora nas mãos da Bethesda) traz um velho favorito de volta à forma. Com fases tensas e muito bem construídas, alienígenas ainda mais bizarros e muito, mas muito feeling vibrante, o Doom de 2016 é talvez o melhor game da série, à exceção do primeiro volume, em especial por sua grande campanha para um único jogador. Isso não é pouca coisa.