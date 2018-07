A Sony disse nesta terça, 10, que pretende restaurar completamente a PlayStation Network (PSN) no fim de maio. A rede, que dá acesso a conteúdo online aos consoles da empresa, está desativada há três semadas, depois que os dados de 100 milhões de contas foram expostos a um ataque de cibercriminosos.

O CEO e presidente da Sony Kazuo Hirai fala em evento em janeiro. FOTO: Shizuo Kambayashi/AP – 27/01/2011

A Sony confirmou que dados pessoais de 24,6 milhões de usuários foram roubados no ataque do mês passado. As informações, que incluem números de cartão de crédito, de outros 77 milhões de usuários da PlayStation Network, disse o porta-voz da Sony, Satoshi Fukuoka.

Porém, ele afirmou que a Sony ainda não recebeu nenhuma informação sobre o uso ilegal dos dados roubados. Fukuoka acrescentou que a empresa continua a investigar o ataque, mas não deu detalhes.

A Sony desativou a PlayStation Network no dia 20 de abril depois de descobrir a invasão na rede que conecta jogadores de todo o mundo. A rede permite ainda que usuários façam o download de games e outros conteúdos.

A empresa tem sido muito criticada por sua reação à violação dos dados dos usuários. A Sony demorou até o dia 26 para avisar os consumidores sobre a invasão, ainda que tenha iniciado a investigação no dia 19.

No mês passado, vários advogados dos EUA iniciaram um processo contra a Sony, em nome do usuário e cliente Kristopher Johns, por negligência em proteger as suas informações pessoais e não informar devidamente os usuários de que os dados, incluindo números de cartão de crédito, haviam sido roubados. A ação busca consolidar este tipo de processo civil.

Fukuoka se negou a dar declarações sobre o processo.

/ AP

