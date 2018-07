Por Larissa Fafá

SÃO PAULO – Kim Kardashian até tentou, mas quem conseguiu “quebrar” a internet de verdade foi o cantor Psy com o clipe de sua música Gangnam Style. O vídeo ultrapassou 2.147.483.647 visualizações no YouTube, o número máximo que o site conseguia exibir no seu contador em 32 bits. O recorde de audiência obrigou o Google a fazer alterações nos códigos do YouTube.

Os desenvolvedores do site, na época, não acharam que um único vídeo poderia chegar a este número de visualizações, mas isso foi antes do fenômeno Psy, segundo uma nota oficial publicada no Google+. Após a mudança, o vídeo já teve cerca de 5 milhões de visualizações a mais do que o antigo limite máximo.

Depois de modificarem o algorítimo e aumentarem a escala para 64 bits, qualquer vídeo do YouTube pode ser visto mais de 9 quintilhões de vezes. Psy vai precisar de alguns anos a mais se quiser atingir essa marca. O clipe de Gangnam Style está no YouTube desde julho de 2012.