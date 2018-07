Posts pagos com anúncios já começam a aparecer na timeline do Facebook. Novidade só vale para páginas curtidas

SÃO PAULO – Anúncios em formato de posts já começam a aparecer na timeline do Facebook, segundo o Read Write Web. Além das mensagens patrocinados que aparecem em uma barra lateral à direita da página inicial, posts publicitários agora identificados como “Featured” ou “Em destaque” aparecerão no meio da timeline (o fluxo central de atualizações).

A medida visa melhorar a comunicação de empresas que publicam conteúdo nas suas páginas oficiais de Facebook, mas só chegam ao usuário caso ele a visite periodicamente para checar o que há de novidade, o que não é uma prática muito comum. Os anúncios que aparecerão, portanto, serão de apenas de empresas cujas páginas o usuário “curtiu”.

Quem não quiser ter posts patrocinados na timeline, basta então “desfazer” o Curtir.

“Histórias patrocinadas são posts normais que as pessoas já podem ver na timeline, mas são pagos para serem destacados no Facebook”, disse um porta-voz do Facebook ao RWW. “Começamos a inserir aos poucos esses anúncios na barra de atualizações e os estamos identificando como ‘Em destaque’. Esses posts respeitam a configuração da sua privacidade e a de seus amigos, pessoas verão posts apenas de pessoas e Páginas às quais eles já se conectaram”.

Em uma enquete feita pelo ‘Link’ sobre o novo layout com a timeline, apenas 32% disseram ter gostado da mudança, enquanto os outros 68% rejeitavam a novidade e alguns inclusive assumiam estar cogitando deixar a rede social em função disso.

