Aumento de receita em 2011 foi recorde para o setor; maior parte do volume foi destinado à busca e à publicidade gráfica

SÃO PAULO - A receita de publicidade na internet nos Estados Unidos subiu 22% em 2011, para US$ 31 bilhões, estabelecendo um recorde para o setor, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 18.

A maior parte deste volume foi destinado à busca e à publicidade gráfica, de acordo com um relatório do Interactive Advertising Bureau e da PwC.

Os números mostram a importância do crescimento do setor digital entre os anunciantes, que estão escolhendo investir mais dólares em sites, smartphones e dispositivos tablets para atingir os consumidores.

Por outro lado, os jornais impressos — que já foram veículos populares para atingir um público mais amplo — viram um declínio drástico e constante. A receita de publicidade dos jornais foi de US$ 23,9 bilhões em 2011, queda de mais de 50% sobre um período de cinco anos.

O relatório também concluiu que a publicidade móvel aumentou 149% para US$ 1,6 bilhão em 2011. Enquanto vem experimentando o crescimento mais rápido entre todas as categorias, ainda representa uma pequena parcela dos gastos totais dos anunciantes.

A publicidade na área de buscas continua representando a maior parte dos gastos, com uma fatia de US$ 14,7 bilhões de dólares, alta de cerca de 27% ante o ano anterior.

Já a propaganda gráfica, que inclui vídeos e banners, aumentou 35%, para US$ 11,1 bilhões.