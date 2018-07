Receita cresceu 61% em um ano. FOTO: Reuters Receita cresceu 61% em um ano. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A receita do Facebook cresceu 61% no segundo trimestre, com a rede social se beneficiando da forte demanda em seu negócio de publicidade móvel.

O Facebook disse nesta quarta-feira, 25, que gerou receita de US$ 2,91 bilhões nos três meses encerrados em 30 de junho, ante US$ 1,81 bilhãos registrados um ano antes. A publicidade foi responsável por US$ 2,68 bilhões desse total, incremento de 67% em relação ao mesmo trimestre em 2013.

A receita vinda da publicidade em dispositivos móveis foi responsável por 62% do total da receita publicitária da empresa. No mesmo período um ano antes, essa categoria de anúncios foi responsável por 41% do total da receita com publicidade.

A empresa declarou que o número total de usuários ativos em junho 30 era de 1,32 bilhão, comparado com 1,276 bilhão registrados no fim do primeiro trimestre de 2014. Usuários ativos em dispositivos móveis chegaram a 1,07 bilhão, um ligeiro aumento em relação ao 1,008 bilhão do trimestre anterior, mas consideravelmente mais que os 819 milhões do segundo trimestre de 2013.

Além disso, o número de usuários ativos que apenas acessa em plataformas móveis exibiu forte crescmento, chegando a 399 milhões em 30 de junho. No fim do primeiro trimestre, esse total era de 341 milhões e cerca de um ano atrás era de 219 milhões.

