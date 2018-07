A receita obtida com publicidade na internet nos Estados Unidos saltou 15% para US$ 26 bilhões em 2010, registrando um recorde e provando que mais companhias estão abrindo seus cofres para atingir as pessoas por meio da internet.

Os novos dados, divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório de Publicidade Interativa (IAB, na sigla em inglês) e pela PricewaterhouseCoopers também apontou crescimento recorde na receita com anúncios online no quarto trimestre de 2010, com alta de 16% para US$ 7,5 bilhões.

“Agora temos cinco trimestres consecutivos de crescimento desde que a grande recessão afetou a publicidade interativa, em 2009″, afirmou a vice-presidente sênior de serviços no IAB, Sherrill Mane, em comunicado.

O relatório revelou que a forma de publicidade mais popular são os anúncios nas buscas, que representam 46% da receita e saltaram 12% desde 2009.

A publicidade em vídeos digitais representou 5 por cento do total de dólares gastos com publicidade online em 2010, ou US$ 1,4 bilhão. A exibição de publicidade, que também inclui vídeos, saltou 24% para quase US$ 10 bilhões no ano passado.

A forma de publicidade com maior crescimento em 2010 foi o patrocínio, que saltou 88% para US$ 718 milhões.

“Mais tempo gasto online, especialmente com o aumento do uso de vídeos digitais e redes sociais certamente ajudou a motivar o crescimento continuado”, disse David Silverman, parceiro da PricewaterhouseCoopers, em comunicado.

