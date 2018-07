A internet já é a terceira maior mídia do mundo — pelo menos sob a ótica publicitária. Segundo estudo da Zenith Optimedia, a internet reúne mais de 12% de toda a verba de publicidade investida em 2009 — cerca de US$ 55 bilhões. Enquanto isso, as revistas caíram para o quarto lugar, atraindo pouco mais de 10%. A liderança ainda fica com a TV, que acumula quase 40% dos investimentos, seguida dos jornais, com 23%.

A pesquisa ainda projeta continuidade no crescimento até 2012 — ano em que a internet deve encostar nos jornais. De acordo com a Zenith, a internet deve contar com 17% do bolo de investimentos, contra 19% dos jornais. Em 2009 mais da metade dos gastos com anúncios online são em links patrocinados em sites de busca, como o Google, o Yahoo e o Bing.

A divisão por regiões revela ainda que, enquanto o mercado publicitário norte-americano encolheu 2% no último ano, a América Latina apresenta alta de quase 10%, enquanto a Ásia subiu cerca de 6%.

Enquanto todos os meios estudados pela pesquisa sentiram uma drástica redução (-12,1%) nos gastos publicitários no ano passado em que a crise financeira afetou os mercados de países desenvolvidos, a internet foi o único que teve aumento de investimentos (8,8%).

O estudo revisa relatório anterior parecido, dessa vez, ampliando as expectativas de crescimento do mercado publicitário como um todo. O investimento total deve chegar a US$ 456 bilhões ainda em 2010, com crescimento aproximado de 5% ao ano até 2012.