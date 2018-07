A Anatel determinou que a partir de 20 de julho, operadoras devem oferecer serviço de bloqueio a SMS publicitário

BRASÍLIA – Os usuários de telefonia celular poderão optar por não receber mais mensagens de cunho publicitário de suas operadoras.

De acordo com informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entre os dias 20 de julho e 20 de setembro, todas as operadoras deverão enviar uma mensagem aos consumidores com o seguinte texto:

“Por determinação da Anatel, caso não queira receber mensagem publicitária desta Prestadora, envie SMS gratuito com a palavra SAIR para XXXXX”.

Ao enviar a mensagem, o cliente receberá novo SMS como resposta: “Mensagem recebida com sucesso. A partir de agora, você não receberá mais mensagens publicitárias desta Prestadora”.

Segundo a agência reguladora, a mensagem publicitária só poderá ser enviada aos usuários que optarem previamente por seu recebimento. O objetivo é corrigir a base de opt-in das operadoras, cujos contratos e regulamentos de promoção traziam como cláusula obrigatória o recebimento de mensagens publicitárias pelo usuário. A partir de agora, essa cláusula será opcional.

