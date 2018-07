Envie uma foto sem medo: ela será apagada depois de ser vista. Essa é a proposta do Snapchat e do Facebook Poke

SÃO PAULO – É pouco provável que você saia publicando nas redes sociais alguma foto sua que o faça passar vergonha. Mas e se você pudesse mandar, apenas para uma pessoa, uma imagem qualquer que sumisse logo depois de alguns segundos?

Baseado nesse conceito de efemeridade é que quatro amigos da Universidade de Stanford lançaram o aplicativo Snapchat, que tem feito barulho na internet e que, pouco antes do Natal, foi copiado pelo Facebook em seu aplicativo Poke.

No Snapchat, os usuários mandam uma foto ou um vídeo para um amigo e programam o tempo que as imagens ficam visíveis para a pessoa (no máximo 10 segundos). Passado o tempo, tudo desaparece e nunca mais pode ser visto outra vez – se a pessoa tirar um screenshot da tela, para copiar a imagem, o usuário que enviou é notificado.

“Não são apenas férias luxuosas, jantares com sushi ou um pôr do sol bonito que contam histórias das pessoas”, escreveram os fundadores no site do app, se referindo às imagens estilizadas do Instagram. “Às vezes é uma piada interna, uma careta de alguém. Compartilhar esses momentos deve ser divertido. Há valor no efêmero.”

O Snapchat tem conquistado um público específico, sobretudo nos Estados Unidos. A maioria dos usuários são jovens, entre 13 e 24 anos, que enviam mais de 50 milhões de “snaps” (imagens ou vídeos) todos os dias – o total já passa de um bilhão de snaps.

No entanto, no fim do ano passado, o aplicativo ganhou um concorrente de peso: o Facebook. No dia 21 de dezembro, a rede social de Mark Zuckerberg lançou o aplicativo Poke, uma reinvenção de uma ferramenta antiga que não emplacou: a “cutucada”.

Se na web a “cutucada” não faz muito sentido, agora, na versão mobile, ganhou os mesmos recursos do Snapchat. O conteúdo enviado também expira em até dez segundos e, como no Snapchat, o usuário é notificado se um espertinho tirar um screenshot.

Cutucada. A nova aposta do Facebook foi recebida com alarde. O aplicativo rapidamente alcançou o primeiro lugar no ranking de downloads da App Store, da Apple. No entanto, menos de uma semana depois, ele já despencou para a 36ª posição.

Muitos usuários do Snapchat reclamaram e fizeram textos de análise acusando o Poke de ser nada mais do que uma “cópia descarada”. Um dos fundadores do Snapchat, Evan Spiegel, de 22 anos, também criticou o aplicativo concorrente. “Bem-vindo, Facebook. De verdade”, disse ele aos sites The Verge e TechCrunch. A frase dele é uma referência a uma propaganda da Apple publicada em 1981 no jornal norte-americano Wall Street Journal, logo depois de a IBM lançar seu primeiro PC. A publicidade começava com os dizeres: “Bem-vinda, IBM. De verdade.”

Procurado pelo Link, o Facebook defendeu o Poke. “A ‘cutucada’ foi uma das primeiras coisas que você pôde fazer no Facebook. Estamos lançando o Poke na versão móvel, mas agora com mensagens, foto e vídeo.”

De fato, o aplicativo do Facebook é muito parecido com o Snapchat. Dá para mandar imagens, vídeos, desenhar e escrever sobre as fotos – com uma paleta de cores similar.

Há, no entanto, algumas diferenças. No Poke, é possível mandar mensagens de texto e “cutucadas” que expiram depois de um tempo. O Snapchat manda apenas fotos e vídeos. Além disso, os dois aplicativos conectam amigos de formas diferentes. O Snapchat permite encontrar conhecidos pelo número de telefone ou nome de usuário (ambos também buscam amigos em comum pelo Facebook).

Anonimato. Uma das razões que explicam o sucesso do Snapchat é que ele não exige que você use seu nome verdadeiro. É possível criar um nome de usuário qualquer, desvinculado de outras redes sociais, e há usuários que gostam da ideia de enviar snaps anônimos ou a pessoas desconhecidas.

Já no Poke, é preciso se cadastrar com a sua conta e nome do Facebook, mas isso não é garantia de segurança, já que a rede social já foi criticada no passado por violar a privacidade dos usuários e é constantemente questionada por isso. As duas empresas têm políticas diferentes em relação ao uso de dados. No Snapchat, os dados são deletados dos servidores após o envio. Já no Poke, do Facebook, o conteúdo fica guardado por dois dias. Isso pode se estender a até 90 dias.

Sexting. O anonimato e a autodestruição das imagens e vídeos fez com que o Snapchat fosse criticado por muitos veículos de imprensa por encorajar o “sexting” – termo utilizado para descrever o envio de mensagens com conteúdo sexual.

O cofundador Spiegel, no entanto, minimiza o tema. “Não estou convencido de que a questão do ‘sexting’ é tão significativa como a mídia sugere”, disse ele em entrevista ao site TechCrunch. “E simplesmente não conheço gente que faz isso.” Spiegel afirma que a maioria das mensagens que recebe dos usuários por e-mail é sobre caretas e coisas engraçadas.

Procurados pelo Link, os criadores do Snapchat não responderam aos pedidos de entrevista até o fechamento desta edição.

Se a nova empreitada do Facebook por um lado traz competição, por outro, pode ajudar a retirar a imagem de que um aplicativo desse tipo esteja ligado a nudez ou que seja utilizado apenas por adolescentes.

A proposta dos dois apps também cria uma nova forma de compartilhar conteúdo online, focada no instantâneo e no efêmero, e que tem crescido e angariado cada vez mais usuários.

É claro que há formas de burlar as restrições do cronômetro. Não é preciso muito esforço para achar tutoriais que ensinam a salvar vídeos do Snapchat no computador. É impossível controlar o comportamento dos usuários na internet. Mas o tipo de conteúdo compartilhado nos apps tende a ser menos editado e pensado, e mais autêntico. Na mesma entrevista ao TechCrunch, Spiegel afirmou: “Parece estranho que, no começo da internet, as pessoas pensassem que tudo teria de durar para sempre”.

COMO ELES FUNCIONAM

1. Depois de baixar o app, é preciso se cadastrar. No Poke, você se loga com o Facebook. No Snapchat, pode criar um usuário. É possível buscar amigos do Facebook e, no Snapchat, também pelo número de telefone

2. Faça um vídeo ou tire uma foto (dá para escrever ou desenhar por cima). Selecione o tempo até o conteúdo expirar (de 1 a 10 s). O Poke também permite enviar de mensagens de texto e cutucadas

3. Envie a foto, vídeo, mensagem ou cutucada ao amigo desejado. Após o tempo selecionado, o conteúdo desaparece da tela da pessoa que recebeu. Caso ela tire um screenshot, você será notificado

