DIVULGAÇÃO

Uma pulseira que ajuda a reduzir o stress. Este é o projeto dos pesquisadores norte-americanos Zach Sivan e Doron Libshtein, que colocaram a ideia em um site de financiamento coletivo indiegogo.com) e atingiram o objetivo da arrecadação em apenas 15 dias.

O funcionamento da WellBe é simples: a pulseira mede ininterruptamente a frequência cardíaca do usuário em repouso, já que o stress causa alterações na respiração e, consequentemente, nos batimentos cardíacos.

Com tais dados, a pulseira se conecta via Bluetooth ao app instalado no smartphone. Assim, as informações obtidas com a pulseira são sincronizadas com o calendário, mostrando em quais locais e com quais pessoas ele estava nos momentos em que o nível de stress foi mais intenso.

Após alguns dias de uso, o WellBe já consegue identificar os horários do dia mais estressantes. É sugerida, então, uma série de exercícios de relaxamento para serem realizados. Caso o usuário queira, ainda pode configurar o aplicativo para enviar um alerta quando o nível de stress exceder determinado limite.

A pulseira estará à venda ainda em 2015, por US$ 100.