P2PU, Codeacademy e MIT se unem em lançamento de plataforma de aprendizagem online

SÃO PAULO – Um time de peso se uniu para lançar uma plataforma de cursos online totalmente abertos e gratuitos. A P2P University, o MIT OpenCourseWare, a Codeacademy e o Open Study anunciaram hoje o Mechanical MOOC (MOOC é uma abreviação de massive open online course, ou curso aberto massivo online), ferramenta de aprendizado dedicada à multidões.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

E o primeiro curso é “Uma introdução suave ao Python”, sobre uma das linguagens de programação mais modernas e populares.

A dinâmica do sistema é a seguinte: os estudantes recebem via e-mail todo o material – leituras, tutoriais e exercícios – e são encorajados a compartilhar o conhecimento uns com os outros. Há um mapa de aprendizado, mas qualquer forma de burlá-lo também é válida.

“Nós não estamos criando um conteúdo novo, mas conectando-o de maneiras interessantes”, escreveu Philipp Schmidt, da P2PU, sobre a novidade.

O curso sobre Python reunirá o conteúdo do MIT OpenCourseWare, os exercícios da Codeacademy, os grupos organizados pelo OpenStudy. A coordenação fica por conta da P2P University.

O curso foi formatado para permitir o aprendizado em grande escala – mas a proposta é que os usuários se dividam em grupos pequenos para aprender uns com os outros. “É um passo na direção de uma pedagogia inovadora em uma escala massiva”, diz a P2PU.

Os cursos são em inglês e totalmente gratuitos. Conheça: http://mechanicalmooc.org/