O site Torrentfreak, que acompanha o mundo dos downloads via torrent, aproveitou o final do ano para ver quais os jogos mais baixados ilegalmente do mundo em 2009 – e o campeão também é um dos games mais vendidos em 2009. Call of Duty: Modern Warfare 2 liderou como campeão dos downloads para PC e Xbox 360, seguido de perto pelo New Super Mario Bros., para o Wii da Nintendo. O site conta que, só os downloads para PC (que ultrapassaram os 4 milhões), já dobrariam o número conseguido pelo campeão do ano passado, Spore. Além da continuação de Call of Duty, outros jogos que também estiveram no pódio da pirataria em 2009 foram The Sims 3 (com 3,2 milhões de downloads), Prototype com (2,3 milhões), Need For Speed Shift (com mais que 2 milhões de downloads) e Street Fighter IV (com 1,85 milhão).