Quando a tecnologia vira sexto sentido

Ainda no forno, algumas iniciativas querem não só substituir mouse e teclado, mas simplesmente acabar com a necessidade dos dois – e, de brinde, também das superfícies sensíveis ao toque. São interfaces comandadas apenas por gestos, sem a necessidade de um dispositivo físico. Diversos experimentos nesse sentido estão sendo conduzidos, mas os dois mais interessantes são o Sixth Sense, desenvolvido pelo indiano Pranav Mistry no MIT, e o Projeto Natal, prometido para o final do ano pela Microsoft.

11/04/2010 | 18h41

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo