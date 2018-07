A rainha no lançamento do website oficial da corte, em 2008

A família real britânica está no Twitter. A partir desta sexta, 10, a coroa inglesa vai informar súditos e não súditos das notícias da corte através do perfil http://twitter.com/BritishMonarchy. Mas não pense que a própria rainha Elizabeth vai se sentar atrás do monitor e falar sobre o que está fazendo: segundo um porta-voz da realeza, nenhum membro da família real vai postar no Twitter. O perfil será atualizado por uma equipe contratada.

O @BritshMonarchy já tem mais de 2000 followers no primeiro dia, mas até agora não segue absolutamente ninguém.

As primeiras aventuras da tradicional família real britânica nesse mundo de modernidades começaram com o canal oficial da realeza no YouTube, que oferece material exclusivo sobre a história e o dia-a-dia da monarquia britânica desde 2007. Há pouco menos de um ano, os súditos de Elizabeth também podem acompanhar todas notícias sobre a realeza através do novo site oficial da corte.