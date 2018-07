Quando memes viram arte

Lembra do “Star Wars Kid”, um dos vídeos mais famosos do YouTube, em que um garoto golpeia o ar com um sabre de luz imaginário? De tão clássicas, as cenas da luta que o candidato a jedi trava com o nada foram elevadas ao status de obra de arte: a dupla de artistas suíços Admir Jahic e Comenius Roethsliberger fez uma exposição na Basiléia com nada menos do que 605 quadros retratando cada frame do vídeo. São 15 obras para cada segundo e, expostas lado a lado, ocupam uma área de quatro por 35 metros.

11/01/2010 | 19h44

Por Fernando Martines - O Estado de S. Paulo