Com Fernando Martines

Todo mundo já ouviu a história de alguém que conheceu outro alguém pelo Orkut. Trocados alguns scraps, o namoro começou. Casais que se conhecem pela internet e casam já são comuns na sociedade. Mas fica uma dúvida: diante de milhares de caminhos, por onde começar a busca por sua cara-metade?

Um dos meios é ir pelos grandes sites, como Par Perfeito, Orkut ou Facebook. Neles, as possibilidades de encontros se multiplicam, já que esses sites abarcam milhões de pessoas.

É o caso de Alex Lopes, que conheceu sua namorada Henriette Gallo na comunidade de uma banda no Orkut: “Eu comecei a xeretar os membros e reparei no perfil dela”, disse. “Adicionei e começamos a conversar”. Já Henriette entrou na comunidade por indicação de um amigo de seu ex-namorado. Conexões improváveis assim só são possíveis porque muitos frequentam as redes. Quando a quantidade de pessoas é grande, encontrar alguém é quase inevitável.

O alto número de integrantes também significa uma maior chance de homens e mulheres sem nenhum gosto em comum se encontrarem. Por isso o outro caminho é focar mais a presença em locais onde as pessoas tenham o mesmo gosto que você. Rede sociais e sites de relacionamento específicos (para palmeirenses, corintianos, vegetarianos, fãs de Jornada nas Estrelas…) ou até mesmo fóruns, grupos de discussão e comunidades do Orkut.

A estudante Alice Albuquerque conheceu seu namorado em uma sala do MSN Group direcionada aos fãs da banda Ludov. “Você vai a algum lugar em que as pessoas tem o mesmo gosto que você e a afinidade fica muito mais fácil”, diz. “Meu namorado e eu começamos numa sintonia legal, por termos os mesmos interesses e gostos”. Apesar da menor quantidade de pessoas, as conexões feitas nesses sites em geral são mais frutíferas.

Portanto, se você estiver em busca de alguém que também goste daquela banda dos anos 80 ou de um livro específico, o caminho é buscar estas comunidades. Caso não tenha um interesse em especial (ou queria namorar alguém totalmente diferente) a saída é entrar nos sites mais mainstream. Nesta edição, o Link traz uma lista de redes sociais e sites de relacionamento para ninguém passar o 12 de junho sozinho.

VERDES

LEGUMES PARA JANTAR

Se você é vegetariano e busca uma alma-gêmea com a mesma característica, faça um perfil no Veggiedate.org, que só aceita pessoas que não comem carne. A maioria é norte-americano

UM AMBIENTALISTA PARA CHAMAR DE MEU

O Ecodater.com é um site de relacionamento para quem se preocupa com o meio ambiente ou é militante de causas ambientais

O ORKUT SUSTENTÁVEL

O WiserEarth.org é uma rede social destinada a encontrar soluções para problemas sociais e ambientais. Mas se você tiver afinidade pela causa, pode procurar uma paixão por lá: nunca se sabe quando e por onde o amor vai chegar

GAY

LESKUT

Criada em 2008, a Leskut.com.br é uma rede social brasileira para lésbicas. Tem chat integrado e espaço para blogar e postar fotos, vídeos e músicas

PINK CUPID

Diferente do Leskut, o PinkCupid.com é um site de encontros para lésbicas, mas em inglês. A maioria dos perfis é de mulheres dos Estados Unidos

GAYBOOK

Com layout inspirado no Facebook, o Gaybook.net é em inglês, mas é frequentado por usuários de todas as nacionalidades, apesar de a maioria ser americana

GAYCUPID

Nos moldes do PinkCupid, o GayCupid.com é um site de relacionamentos para marcar encontros. A maioria dos perfis é dos EUA

FUTEBOL

CORINTHIANS

Rede social e portal de notícias sobre o time, a LoucoPorTiCorinthians.com tem vídeos, fotos, novidades e espaço para perfil pessoal

FLAMENGO

Com bate-papo na home e integração com outras redes sociais, a Flagol.com.br talvez ajude a encontrar a sua cara-metade flamenguista

PALMEIRAS

Inaugurada em 12 de junho de 2007, o Porkut.com.br honra o nome com uma home parecida com o antigo visual do Orkut e recursos semelhantes

TODOS

Direcionada a todos os fãs de bola, a Kigol.com.br tem espaço para blogar, fóruns de discussão, integração com Twitter e Facebook e muitos vídeos

GEEKS

NÃO TIRE ESSES ÓCULOS

Se você gosta de ficção científica e tem orgasmos quando fuça na placa-mãe do computador, talvez encontre seu amor na Gk2Gk.com

QUE A FORÇA ESTEJA COM VOCÊ

A TrekPassions.com reúne os fãs de série sci-fi como Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas

AOS APPLEMANÍACOS

A Cupidtino.com ainda está em fase beta. Mas ela foi feita para os fãs de produtos Apple e só poderá ser acessada por iPhone, iPad, iMac ou Macbook. Prepare o bolso

DEMOCRACIA NERD

Se não importa o tipo de nerd que você procura, a NerdPassions.com pode lhe ajudar a encontrar alguém

MAINSTREAM

A MAIOR DE TODAS

Mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo usam o Facebook. Dá para conhecer gente com os mesmos gostos que você buscando pessoas nas fanpages

ORKUT

A maior do Brasil. Todo mundo está lá, e muita gente usa a rede para conhecer pessoas interessantes e marcar encontros. As comunidades são uma mão na roda para encontrar alguém que tenha a ver com você

PAR PERFEITO

O maior site de namoros do Brasil está presente também em outros países da América Latina. Você cadastra suas preferências, hábitos e hobbies e faz uma busca por gente interessante

OK CUPID

Em inglês, o OkCupid.com é gratuito e é um dos melhores sites de encontros internacionais, com gente do mundo todo, e os algoritmos de buscas levam em conta centenas de detalhes e informações. Criar um perfil é gratuito