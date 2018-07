O site Sleeping Time pergunta sobre os twitteiros: quando eles dormem? Se você colocar o username de qualquer usuário, o site te responde durante quantas horas e em qual horário é mais provável que a pessoa esteja dormindo.

O cálculo é baseado na distribuição dos tweets ao longo do dia. O período que costuma ter menos atualizações é considerado o horário em que a pessoa está possivelmente dormindo.

Com um twitteiro compulsivo, que posta várias vezes e em diferentes horários do dia, o cálculo funciona bem (a menos que um sistema de agendamento de tweets como o HootSuit seja usado para atualizar o microblog enquanto a pessoa está dormindo). Já para alguém que só twitta em horas específicos, durante o trabalho, por exemplo, o período com poucas atualizações não necessariamente reflete o horário de sono.