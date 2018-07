FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A cada três meses, as grandes empresas de tecnologia — pelo menos aquelas que têm capital aberto — precisam revelar aos seus investidores um relatório com suas atividades financeiras: quanto tiveram de receita, quanto gastaram e quanto lucraram ou tiveram de prejuízo naquele período. Entretanto, no meio daquele monte de números, é difícil entender quanto de fato as empresas ganham ou gastam.

Pensando nisso, o site World Pay Zinc desenvolveu uma maneira fácil e simples de entender quanto Google, Facebook ou Samsung faturam por… segundo. A imagem é surpreendente: em apenas um segundo, o Google ganha US$ 658, enquanto a Apple lucra US$ 1997. Outra surpresa é o Twitter: que perde US$ 35 a cada segundo.

O gif abaixo mostra quanto as empresas faturam em OITO segundos. É por essas e por outras que todo mundo tem vontade de ser o próximo Mark Zuckerberg. Em tempo: enquanto essa nota foi produzida, a Apple faturou mais de US$ 1,5 milhão.