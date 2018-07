Analista calculou valor baseado em informações trazidas por visita de TV americana à Foxconn

SÃO PAULO – A visita da rede de TV americana ABC à fábrica da Foxconn, acompanhando uma delegação da Associação pelo Trabalho Justo (FLA, na sigla em inglês), trouxe informações valiosas sobre a fabricação de aparelhos como o iPhone e o iPad.

Entre elas, a de que cada iPhone leva 24 horas para ser construído e que um trabalhador na linha de montagem ganha US$ 1,78 por hora.

Com base nesses dados, o analista Horace Dediu, blogueiro e ex-gerente de desenvolvimento de negócios da Nokia, chegou a algumas conclusões a respeito dos custos de fabricação dos aparelhos.

Ele estimou que cada smartphone da Apple tem um custo de mão de obra entre US$ 12,5 e US$ 30. Os valores são mais altos que estimativas anteriores, que indicavam algo em torno de US$ 8.

O analista acrescenta que esses custos de manufatura são provavelmente muito mais altos que os da concorrência, podendo chegar a 300% mais. O motivo são os intensos testes de design e qualidade a que o iPhone é submetido.