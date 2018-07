FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Somos uma sociedade movida por aplicativos. Pelo menos é o que acredita uma pesquisa recente da consultoria Nielsen, que mediu a utilização de smartphones e apps em celulares Android e iOS Estados Unidos.

De acordo com o estudo, os usuários americanos passaram uma média de 30 horas e 15 minutos usando apps em seus celulares durante um mês no quarto trimestre de 2013 – dois anos antes, a quantidade de tempo gasta era de apenas 18 horas e 18 minutos.

O número de aplicativos utilizados também cresceu, ainda que ligeiramente: de 26,5 apps usados no mês em 2011 para uma média de 26,8 aplicativos no último trimestre de 2013. Para a Nielsen, o número mostra que talvez exista um número limite de aplicativos que cada pessoa possa usar, embora o tempo de uso deles ainda possa crescer.

Quando a pesquisa se divide por faixas etárias, os usuários entre 18 e 24 anos são os que gastam mais tempo usando aplicativos – são 37 horas e 6 minutos por mês, em média – mas os usuários que tem entre 25 e 44 anos são os que usam mais app: 29, na média.

A pesquisa ainda dividiu a utilização de aplicativos por setor: entre os mais usados, estão os do setor de pesquisas (como o Google) e os de redes sociais, respondendo por cerca de um terço do tempo que as pessoas gastam em seus celulares. A área de entretenimento, que conta com apps de vídeo como o YouTube, serviços de streaming de áudio e games, respondem por outro terço desse período.