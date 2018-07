Campuseiros protestam em frente ao estande da patrocinadora do evento durante apagão. FOTO: Vanessa Carvalho/Pagos

Nesta terça-feira teve de tudo na Campus Party. O evento mal começou e já recebe reclamações sobre filas e calor pelos campuseiros. Não suficiente, o Centro Imigrantes sofreu dois apagões (de energia e conexão): um na noite de segunda para terça e outro na tarde desta terça-feira, por volta das 17h45, tendo a normalização ocorrido pouco mais de uma hora depois.

Em comunicado na noite de ontem, o novo diretor do evento livrou a Telefônica (patrocinadora da Campus Party) de qualquer responsabilidade do ocorrido. “Foi graças à ação da empresa, que a internet pôde ser acessada na Campus Party logo após a normalização da situação. Sem a ação do back-up da Telefônica, a internet só seria acessada depois de horas”, disse.

Para esta quarta-feira, além da torcida por menos surpresas desagradáveis, a Campus terá oficinas que ensinam a construir um robô, discussões sobre os recentíssimos APUs (chips que unem processadores e placas de vídeo), palestras interessantes para os interessados em começar ou melhorar sua startup e papos sobre cloud computing.

Campuseiros jantam improvisadamente em meio às barracas nesta terça. FOTO: Paulo Whitaker / REUTERS

Os destaques do dia ficam para as palestras de Jon Maddog Hall e, mais tarde, a da cientista Tatiana Rappoport, além de um debate sobre hackeamento de dados públicos (com a presença de responsáveis pelo Hack Day), que certamente esquentará discussões sobre os acontecimentos recentes com o Wikileaks e Julian Assange.

Maddog é diretor executivo da Linux International e pode ser considerado um evangelista do software livre e da plataforma aberta Linux. Isso porque Hall anda pelo mundo (já veio várias vezes ao Brasil, sendo figurinha marcada na Campus Party brasileira) dando palestras, trocando experiências e disseminando informações sobre esses temas com qualquer um que venha trocar alguma palavrinha com esse simpático senhor.

Já Rappoport é uma cientista brasileira que falará sobre o seu tema de estudo, que é o mesmo que proporcionou o prêmio Nobel de física para dois russos em 2010. Tatiana vem comentar sobre as propriedades do grafeno e enumerar as possíveis aplicações dele na computação, como por exemplo na utilização do novo material descoberto como um supercondutor, 100 mil vezes mais rápido que os atuais (já imaginou uma internet 100 mil vezes mais rápida?).

Jon “Maddog” Hall (à esquerda) conversa com Tim Berners-Lee. FOTO: Divulgação/CampusParty

O editor do Link, Alexandre Matias, participa do debate sobre Confiabilidade nas Redes Sociais, às 11h15, ao lado dos jornalistas André Forastieri e Ana Brambillia. O papo ainda conta com a participação de Demi Getschko, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto-Br e será mediado por Gil Giardelli, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Para se localizar lá dentro, use o mapa preparado para o evento. Para saber o que há de bom para se ver e fazer por lá, veja também o guia que o Link preparou.

Programação (selecionada): quarta-feira, 19.

9h30 às 11h - Palestra Startup: jovens da web x grandes sucessos digitais (Palco Principal/Campos Fórum)

10h às 12h30 - Eliminatória de Super Street Fighter 4 (Games)

10h às 12h - Palestra: Computação acelerada – a Era das APUs (Modding)

10h às 12h - Oficina: Robótica Livre (Robótica)

10h30 às 11h15 - Palestra: The Document Foundation e BrOffice.org (Software Livre)

10h45 às 11h45 - Mesa-redonda: Redes Culturais (Foto/Vídeo/Design)

11h15 às 12h45 - Palestra Startup: As não-lições do Silicon Valley

11h15 às 12h45 - Debate: Confiabilidade da informação nas redes sociais (Social Media)

11h30 às 12h30 - Palestra: IPv6, a internet precisa dele para continuar crescendo (Segurança & Rede)

11h30 às 12h15 - Palestra: Cloud Computing (Software Livre)

13h às 14h - Palestra: Jon Maddog Hall, diretor presidente da Linux International (Palco Principal)

14h15 às 15h15 - Oficina: SEO & SMO (Social Media)

14h30 às 16h30 - Debate: A internet está sob ataque? (Palco Principal)

14h30 às 15h30 - Palestra: Introdução ao desenvolvimento de jogos (Games)

15h30 às 17h - Debate: Hackeando Dados – Democratizando os dados públicos (Social Media)

16h45 às 17h45 - Palestra: Infografia e visualização de dados (Foto/Vídeo/Design)

17h15 às 18h45 - Debate: Redes Sociais e a Convergência Midiática (Social Media) – Participação do editor-chefe de conteúdos digitais do Estadão e colunista do Link, Pedro Doria.

17h30 às 18h30 - Palestra: Brasil, o rei do spam? (Segurança & Rede)

19h às 20h - Palestra: Tatiana Rappoport, cientista brasileira que estuda as propriedades do grafeno, pesquisa que levou o Prêmio Nobel de 2010.

20h30 às 22h15 - Oficina: Cloud Computing (Software Livre)

