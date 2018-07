Nesta foto de arquivo, um participante de uma competição de digitação de mensagem de texto em Cingapura. FOTO: Vivek Prakash/REUTERS – 12/11/2006

Quase 200 mil mensagens de celular são enviadas a cada segundo no mundo todo, segundo informou nesta terça-feira, 19, a União Internacional de Telecomunicações (UIT), ligada à ONU.

O número de mensagens SMS enviadas triplicou entre 2007 e 2010, ultrapassando os 1,8 trilhão registrados há três anos e atingindo os 6,1 trilhões no início deste ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Com um custo médio no mundo de US$ 0,07 por mensagem, o envio de SMS gerou, por minuto, cerca de US$ 812 mil. Para a operadora com mais clientes do mundo, China Mobile, as mensagens de texto representaram 12% de sua receita em 2009.

De acordo com a UIT, estima-se que no final deste ano existirão 5,3 bilhões de assinaturas de telefones celulares no mundo.

“Há países nos quais a penetração do celular alcança 200% da população, ou seja, há dois aparelhos por pessoa”, revelou em entrevista coletiva a responsável de Mercados de Informação da UIT, Susan Teltscher.

Com relação à penetração dos celulares nos países em desenvolvimento, a entidade informou que chegará a 68% da população ao término deste ano.

Atualmente, o acesso às redes de celular está disponível para nove em cada cada 10 habitantes do mundo, e para oito em cada 10 moradores das zonas rurais, destacou a organização.

Já a respeito dos usuários de internet, a UIT calculou que no final de 2010 existirão 2 bilhões de pessoas com acesso à rede, dos quais 1,6 bilhão se conectarão de suas casas. Isso representa 30% dos habitantes do planeta, mas enquanto nos países desenvolvidos o alcance é de 71% da população, na África só chega a 9,6%.

/ EFE