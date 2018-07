Pesquisa revela perfil e hábitos dos brasileiros que jogam; índice fica em 29% entre usuário de 40 a 49 anos

RIO DE JANEIRO – Pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26, pela empresa Ipsos mostrou que 44% dos jovens entre 10 e 19 anos têm videogame, índice que passa para 33% entre adultos de 20 a 29 anos e para 32% entre os de 30 a 39 anos.

A pesquisa, feita em parceria com a Estudos Marplan EGM, mostrou que 29% dos entrevistados com idade entre 40 e 49 anos também têm videogame, enquanto esse índice cai para 16% entre aqueles com mais de 50 anos.

De acordo com a pesquisa, realizada em nove regiões metropolitanas do país de janeiro de 2008 a dezembro de 2012, o número de pessoas que possuem esses eletrônicos cresceu de 27% para 30% em cinco anos.

O índice de videogames que se conectam à TV caiu de 27%, em 2008, para 9%, em 2012, enquanto o índice de aparelhos portáteis subiu de 5% para 31% no mesmo período.

O tempo médio gasto por semana pelos brasileiros com videogames passou de três horas e sete minutos, em 2008, para quatro horas e treze minutos, em 2012.

Quarenta e dois por cento dos entrevistados das classes A e B possuem videogames, afirmou a pesquisa, número que passa para 26 por cento na classe C e 9 por cento nas classes D e E.

“Apesar de o consumo de videogame apresentar índices mais altos entre os jovens, percebemos que ele está presente na vida de pessoas de todas as faixas etárias”, disse em comunicado o diretor de contas da Ipsos MediaCT, Diego Oliveira, em comunicado.