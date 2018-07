Online. Debates foram transmitidos ao vivo em streaming (FOTO: Evelson de Freitas /AE)

A Social Media Week (SMW) é um evento internacional que discute as mudanças provocadas pelo relacionamento online. Acontecendo simultaneamente em nove cidades ao redor do mundo, o SMW reúne debates, palestras, estandes e apresentações em um movimento de livre discussão com a plateia.

A cidade de São Paulo recebeu o evento pela segunda vez na semana passada, no Centro de Convenções da FAAP, em Higienópolis. O clima universitário acabou ditando o tom das conversas, bastante didáticas e sem muitos conflitos de opinião ou novidades.

A maior parte do evento foi voltada ao mercado publicitário, com discussões sobre hábitos de consumo e navegação da classe C, gestão de marcas na web, games sociais como ferramenta de divulgação e até uma palestra do presidente do Conselho do Banco Santander (um dos principais patrocinadores do evento) sobre como as mídias sociais são percebidas no topo da hierarquia empresarial.

Se o grande mote da Social Media Week era botar de frente personalidades do mundo digital em ambiente real, o evento fracassou por desestimular o bate papo de corredor e pela falta de participação da plateia – o corredor era pequeno e foi tomado pelos estandes dos patrocinadores, e o auditório, lotado e desconfortável para as dimensões do evento. Diversas geladeiras de refrigerante e agentes de divulgação ocupavam o diminuto espaço de corredor onde os participantes poderiam efetivamente socializar entre uma palestra e outra. O que acabou acontecendo foi que quase ninguém abandonava seu disputado assento dentro do auditório, aproveitando que os intervalos entre palestras eram breves.

Como seminário universitário, provavelmente funcionou melhor para quem entende quase nada sobre o assunto, já que os temas de discussão são praticamente os mesmos da Campus Party e outros eventos recorrentes de cultura digital. Mesmo com alguns convidados de destaque, a estrutura engessada das palestras não ajudou a criar novas discussões e ideias, servindo apenas de referência para futuros publicitários e executivos.

A segunda edição nacional do SMW trouxe também algumas figurinhas fáceis dos painéis de cultura e publicidade digital no Brasil, como Edney Souza (BlogContent), Wagner Martins (Espalhe), Antonio Tabet (Kibeloco) e Bia Granja (MyPix). Rafinha Bastos, comediante do CQC, foi a celebridade descolada a dar as caras no evento, em discussão sobre a produção de humor nas mídias sociais.

Além de São Paulo, receberam a Social Media Week as cidades de Nova York, Londres, Paris, San Francisco, Honk Kong, Roma, Istambul e Toronto. O intercâmbio entre as cidades, no entanto, ficou só na tradução de tweets, desperdiçando uma excelente oportunidade de reunir – mesmo que virtualmente – estudantes e profissionais de diferentes países em torno de um assunto comum. Quem sabe, na próxima.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 14/02/2011