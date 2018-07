Atualização que dá cara inteiramente nova para o software da Microsoft foi lançada na sexta-feira

LOS ANGELES – O executivo-chefe da Microsoft, Steve Ballmer, anunciou nesta terça-feira, 30, que a empresa vendeu mais de quatro milhões de atualizações de seu sistema operacional Windows 8 nos primeiros três dias desde seu lançamento.

O Windows 8 estreou na sexta-feira passada como herdeiro do Windows 7, um software que viu a luz em 2009 e do qual foram comercializadas mais de 630 milhões de cópias no mundo todo.

O executivo destacou também que a companhia enviou milhões de licenças do Windows 8 a várias empresas.

Ballmer realizou esse anúncio na jornada inaugural da conferência para desenvolvedores Build que acontece até o próximo dia 2 de novembro em Redmond, onde a Microsoft tem sua sede.

Desde quinta-feira passada, a companhia informática esteve apresentando sua nova linha de produtos em torno do ambiente do Windows 8, uma tecnologia que adapta o tradicional sistema de janelas ao entorno atual no qual sobressaem os aplicativos, as telas táteis e a integração entre dispositivos.

A Microsoft revelou oficialmente na quinta-feira passada em Nova York seu remodelado sistema operacional, assim como o tablet Surface. Ontem em San Francisco, lançou seu novo software para smartphones, o Windows Phone 8.

O Windows 7 superou em agosto o Windows XP como o sistema operacional para computadores mais popular do mundo.

A Microsoft confia que as mudanças introduzidos no Windows 8 incentivem as atualizações, já que muitos usuários ainda funcionam com as versões antigas de seu sistema operacional, entre elas o XP, vigente desde 2001 e cujo ciclo de vida terminará em abril de 2014, quando a empresa deixará de prestar-lhe assistência técnica.

