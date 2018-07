Empresa japonesa usa impressão 3D para criar réplicas realistas de rostos humanos

SÃO PAULO – Os japoneses acabam de arrumar um uso bem inusitado para a tecnologia de impressão em 3D: a criação de máscaras de rostos humanos ultra-realistas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e noFacebook

A empresa japonesa REAL-f criou o que chama de 3DPF (“formas fotográficas em 3D”), modelos de rostos em três dimensões. A pessoa tem seu semblante fotografado de vários ângulos diferentes. Depois, as imagens são impressas numa resina de cloridrato de vinil esticado sobre um molde.

As máscaras podem ser apenas da face ou da cabeça inteira. Segundo a empresa, o nível de detalhe é alto e inclui veias, manchas de pele e íris.

O preço não é barato: uma “face mask” saiu por US$ 3.920 (pouco menos que R$ 7 mi). Cada cópia adicional custa US$ 780 (R$ 1.376). Já para clonar a cabeça inteira paga-se US$ 5.875 (aproximadamente R$ 10.400) e US$ 1.960 por cópia (R$ 3.450).

Veja mais fotos das máscaras no Facebook da REAL-F.