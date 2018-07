Com a redução de preço dos concorrentes Xbox 360 e PS3, as vendas do Wii sentiram impacto imediato. Mundialmente, o console perdeu o posto de número um em vendas nos últimos meses, posição que agora é disputada console a console por Sony e Microsoft.

Essa redução nos lucros marcou o término de um ciclo de 3 anos de rentabilidade recorde da empresa.

Outro mercado em que a Nintendo vem sofrendo consecutivas perdas é o de videogames portáteis. Líder desde a entrada do GameBoy no mercado, em 1989, a Nintendo tem sofrido com a concorrência do iPhone/iPod Touch e do PlayStation Portátil. Com jogos mais baratos, o iPhone/iPod Touch tem sido adotado como plataforma de jogos móveis por muitos novos jogadores, que não se sentem mais confortáveis em jogar no portátil DS, da Nintendo.

A escassez de bons jogos para a plataforma da Nintendo também tem impulsionado as vendas do PlayStation Portátil, que tem recebido uma safra de jogos que vêm catapultando suas vendas.

A falta de jogos é outro fator importante para a derrocada do Wii. Grande parte do sucesso do console se deve aos seus controles que detectam movimento. Até hoje, praticamente só a Nintendo conseguiu extrair o máximo desses controles. Como a oferta de jogos bons é restrita, muitos jogadores acabam comprando o console e deixando de jogar após um tempo. Esse é um fator importante que acaba desestimulando novos jogadores de investirem no Wii.

Outro problema do console é a tecnologia defasada. Apesar dos controles revolucionários, o Wii tem o hardware limitado em relação aos concorrentes. Os gráficos que o console consegue exibir são bons, mas limitados a televisores de tubo, de baixa definição. Em televisores novos, de plasma ou LCD, a imagem perde feio dos concorrentes Xbox 360 e PS3.

O mesmo problema de defasagem tecnológica acontece com o DS. O portátil já era tecnologicamente inferior ao PSP, quando foi lançado. Hoje, o hiato tecnológico é tamanho que nem mesmo uma atualização de hardware ajudou nas vendas do DS. O novo modelo, denominado DSi, traz câmera fotográfica digital e tela mais brilhante, mas não alavancou as vendas.

Em busca dos jogadores perdidos, a Nintendo lançará no Japão, ao final de novembro, uma nova versão do DSi, com tela de 4,2′. O DS original vinha equipado com tela de 3 polegadas. O problema é que o hardware do DS continuará a exibir os jogos em baixa resoulção, com serrilhados e gráficos inferiores até que a primeira versão do PlayStation. Como os concorrentes iPhone e PSP oferecem gráficos muito melhores, é quase certo que a nobva versão do DSi terá o mesmo destino da atual.

A solução para a queda das vendas da Nintendo é dupla: melhor hardware e melhores jogos. Rumores apontam que uma nova versão do Wii está a caminho, totalmente compatível com o Wii atual e capaz de exibir gráficos em alta definição. Também é dado como praticamente certo que o sucessor do portátil DS virá em 2010, equipado com um poderoso processador Tegra, da Nvidia.

O Tegra é capaz de grande capacidade de processamento lógico e gráfico. Além de conseguir exibir gráficos muito superiores aos vistos no iPhone e PSP, o Tegra conseguiria, em teoria, oferecer o mesmo nível gráfico que o Wii tem hoje. E com uma vantagem crucial: com total capacidade multimídia, capaz inclusive de exibir vídeos em full HD.

Se aliar os novos hardwares a uma boa oferta de jogos de primeira linha, a Nintendo tem chance de reverter a tendência de queda e defender seu posto como número um do mercado. Se não, será impossível para “a casa do Super Mario” deter o avanço da Microsoft e Sony, que têm apostado em excelentes games para conquistar mais jogadores.