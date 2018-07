Queen feat. Mario Bros

Quatro telas de Super Mario World sincronizadas, cada uma reproduzindo um pedaço da música Don’t Stop Me Now, do Queen. Não entendeu nada? Melhor assistir ao vídeo, prova definitiva de que no mundo há gente pra tudo:

30/11/2009 | 15h23

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo