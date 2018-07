Um novo aplicativo, bancado pela Garoto e pelas Lojas Marisa, está promovendo esse concurso. Os usuários da rede votarão nos perfis das meninas mais bonitas. Certamente vai brigar por popularidade com o BuddyPoke, o apps mais popular. Mas isso não quer dizer que será um sucesso.

Dois argumentos para isso. O Orkut está lotado de perfis fake, principalmente de garotas seminuas gostosíssimas. E o termo “garotas do orkut” é palavra-chave padrão para busca de conteúdo pornográfico em português na internet. Tente no Google para você ver.

Enfim, se você quer votar na garota mais bonita da rede, instale o aplicativo. As votações terão duas fases, que seguirão até setembro. O nome oficial do concurso é Garota Social — e eu vou segurar a meia dúzia de piadas que vieram agora à minha cabeça.

Ah! O prêmio? Com a palavra, o regulamento: “R$ 1.000 em gift cards da Garoto (chocolates), R$ 1.000 em gift cards da Marisa e contrato sem valor monetário com a agência Daphne Models”. OK, vai lá, se candidata.