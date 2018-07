*Atualizado às 13h48

SÃO PAULO – O Twitter abre seu capital na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nesta quinta, 7. A empresa, baseada em San Francisco, California, estabeleceu a venda de 70 milhões pelo valor inicial de US$ 26 cada durante a oferta pública inicial (IPO, em inglês). Se assim for, a empresa passará a valer mais de US$ 18 bilhões. Depois do IPO do Facebook, que rendeu US$ 16 bilhões à rede social, a abertura desta tarde pode ser maior do que a de outras do ramo de tecnologia como Google (US$ 1,67 bilhão), Zynga (US$ 1 bilhão) e Groupon (US$ 700 milhões). Quem está feliz com a notícia são os atuais donos de fatias da empresa.

Importante notar que o valor estimado de ganho por pessoa ou empresa está estimado sobre o preço oferecido inicialmente pelo Twitter (US$ 26). No entanto, quanto maior ficar o valor por ação, maiores também serão os valores de retorno dos investidores (“Twitter estreia na bolsa de NY com procura 30 vezes maior que oferta”)

Veja quem ficará (ou continuará) milionário e bilionário com o Twitter: