Os games sociais, como Farmville, são os principais responsáveis pelo Facebook ter dobrado de tamanho em apenas um ano, e juntos movimentam cerca de 1,3 bilhão de dólares. Mas quem são, afinal, as pessoas que ajudaram a impulsionar esse mercado, que só nos últimos anos engrenou? Nada do estereótipo do adolescente ‘conectadinho’.

Uma pesquisa encomendada pela PopCap Games, criadora do jogo Bejeweled, revelou que o gamer social médio é, pasmem, uma mulher beirando os 43 anos. O estudo analisou 5 mil jogadores do Facebook e do MySpace nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Mais de 1200 jogam em redes sociais e em plataformas convencionais pelo menos uma vez por semana. Nos Estados Unidos, 55% deles são do sexo feminino e 45%, do masculino,com idade média de 43 anos. Já no Reino Unido a diferença é ainda maior: 58% de mulheres contra 42% de homens, ambos com 50 anos ou mais.

A rede preferida, nos dois países, é o Facebook, que abocanha 83% dos acessos. MySpace (24%), Bebo (7%) e Friendster (5%) vêm logo atrás.

À procura de emoção (53%) ou para aliviar a tensão (45%), os entrevistados citaram o Farmville (69% jogam uma ou mais vezes por semana), Bejeweled (65%), Texas Hold’em Poker (63%), Café Mundo (61%) e Mafia Wars (59%) como seus preferidos.