O chefe de operações do Twitter, Dick Costolo. FOTO: Kim White/REUTERS – 18/05/2010

O Twitter anunciou na noite da terça-feira (28) que irá mesmo iniciar um novo modelo de negócios: indicações de patrocinadores no serviço ‘Who to follow’ (Quem seguir) exibida na homepage do site. A informação já havia sido adiantada um dia antes pelo jornal The Wall Street Journal, que publicou que a novidade seria apresentada na conferência de publicidade Advertising Bureau’s Mixx, em Nova York.

O chefe de operações da ferramente, Dick Costolo, confirmou que o sistema de publicidade será implantado, assim como avisou que o Twitter pretende reforçar seus laços com pequenos negócios no ano que vem.

“Estamos bem além da fase experimental. Nós sentimos que descobrimos a fórmula de um novo modelo de anunciar – publicidade que começa como conteúdo orgânico”, disse ele, referindo-se aos Promoted Tweets, anúncios que aparecem no topo de buscas em tempo real. Segundo o executivo, as pessoas clicam nos links ao menos 5% das vezes.

Quando foi perguntando se as pessoas um dia gastarão tanto dinheiro anunciando no Twitter quanto gastam no Google, Costollo prometeu “que esse dia já está para chegar”. Quarenta companhias anunciam, hoje, no Twitter. 80% delas mais de uma vez.