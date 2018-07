Um pesquisa do instituto Nielsen tenta identificar o perfil dos consumidores de tablets, videogames portáteis, smartphones e leitores digitais e de que maneira estão utilizando esses aparelhos. O estudo conclui, por exemplo, que usuários de iPad — maioria homens e jovens — são mais “solidários” do que os de smartphones, possuem um histórico maior de experiência com tecnologia e gastam mais tempo vendo filmes, assistindo à TV, lendo livros e notícias.

Foram mais de cinco mil consumidores entrevistados em agosto, destes, 4% possuíam um tablet, 6% um leitor digital, 21% um console portátil e 25% possuíam um smartphone. Para o relatório, a Nielsen perguntou se os donos dos aparelhos costumavam compartilhar seus aparelhos. E constatou que os donos de e-readers, como o Kindle, são os mais “egoístas”, enquanto os gamers costumam emprestar seu portátil para alguém. Já tablets são divididos com outras pessoas por cerca de 46% dos usuários, enquanto apenas 34% dos que possuem um smartphone deixa o aparelho em mãos alheias.

Tablets x e-readers

Comparando os usuários de tablets e de leitor digitais, o relatório indificou que usuários do iPad, da Apple, são na maioria homens (65%) e jovens, já que 63% deles tem menos que 35 anos. Do outro lado, os que possuem um Amazon Kindle (leitor de e-books), tem um perfil mais equilibrado quanto a gênero (52% são homens) e a maioria tem idade mais avançada (53%). Além disso, os Kindles possuem compradores com um poder aquisitivo um pouco maior do que os da Apple (28% dos donos de Kindle recebem mais de 100 mil dólares por ano, contra 25% dos de iPad), além de maior escolaridade (57% são graduados, contra 51%).

iPad x iPhone

Com um iPad nas mãos, os entrevistados costumam ler livros, revistas, assistir séries de TV e filmes em uma periodicidade muito maior do que quem usa um iPhone, que ouvem música, leem notícia e escutam o rádio com um pouco mais de frequência.

Em relação ao tempo gasto com o aparelho, os usuários de iPad superam os de iPhone. Dentro das possibilidades de uso (filme, TV, livros, revistas, música e notícia), é mais comum utilizar o serviço por menos de 15 minutos por smartphones, enquanto com o tablet a duração nas atividades é muito maior.

Um outro dado indica que quem possui atualmente um tablet, além de já possuir outros aparelhos com conexão, são aficcionados por tecnologia, já que 48% deles afirmaram terem comprado o seu logo após seu lançamento (taxa não superada por portadores de nenhum dos demais gadgets). A Nielsen montou um gráfico mostrando o comportamento dos usuários de iPads quanto à prática de download de aplicativos. O resultado foi que 68% já haviam baixado algum app. Desses, 93% fizeram download de um app pago.

Para ver o resumo do estudo, clique aqui.