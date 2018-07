O Link está procurando um estagiário para trabalhar tanto na sua versão impressa, que sai no Estadão toda segunda-feira e no Jornal da Tarde às quintas, quanto nos blogs do seu site. É uma oportunidade para todo mundo que gosta de tecnologia e quer fazer parte da melhor equipe de cultura digital do País. O estagiário trabalhará escrevendo reportagens para o jornal, caçando notícias para o site e atualizando redes sociais, em conversa direta com os leitores.

O requisito, não poderia ser diferente, é que a pessoa goste e entenda um pouco das diferentes áreas abordadas pelo Link: internet, tecnologia, redes sociais, softwares, aplicativos, ciência, games, celulares, as transformações que o meio digital submete a cultura e o comportamento.

Para tentar a vaga, além de gostar dos temas, o candidato deve estar cursando qualquer curso superior, de preferência entre o segundo e terceiro ano, e residir na Grande São Paulo. Quem estiver interessado só precisa enviar um e-mail com seu currículo para rh.redacao at grupoestado.com.br, com o assunto “Estágio Link Janeiro 2011”. Se você quiser mostrar o quanto gostaria de trabalhar conosco, deixe comentários aí abaixo ou para nossas contas no Facebook e no Twitter.