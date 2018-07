Quer saber como funciona o celular do Google?

Desde que o Nexus One (ou Google Phone) foi anunciado, centenas de fotos do aparelhos circulam pela internet, além de alguns vídeos que são prontamente deletados pelo YouTube. Nenhum deles, no entanto, mostrava a eficiência da interface 2.1 do Android, que roda no aparelho fabricado pela HTC e com a marca do Google. Nessa demonstração do smartphone, que deve ser lançado no ano que vem, sua velocidade impressiona:

23/12/2009 | 16h12

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo