Empresa abre cadastro para interessados a fim de expandir desenvolvimento; inscrição não garante acesso aos óculos inteligentes

SÃO PAULO – Mais um sinal de que o Google Glass está cada vez mais perto de chegar ao mercado aconteceu nesta quarta-feira, 13. Na página oficial do projeto, o Google abriu uma ficha de cadastro para interessados em se tornarem Explorers – o nome que a empresa deu aos primeiros usuários do óculos inteligente.

Segundo o 9to5Google, site especializado na empresa, a lista não garante que o cadastrado vá conseguir ter acesso a um dos dispositivos, mas apenas reúne uma lista de pessoas.

No cadastro, além de preencher dados básicos, como nome e e-mail, o interessado tem de responder porque se interessa pelo aparelho, e de que maneira poderia se envolver com o desenvolvimento dele.

De acordo com o Financial Times, o cadastro é um indício que a produção do Glass está em estágio avançado, e deve chegar em breve ao mercado. O Google ainda não informou o preço final do Glass: sua versão de teste, adquirida pelos Explorers, é de atualmente US$ 1500. A previsão é de que o Glass possa chegar às lojas no meio de 2014.