Ela é a responsável pela linha ThinkPad, um dos maiores referenciais em notebooks corporativos. Frances (Fran) O’Sullivan é Vice-Presidente Sênior do Grupo de Produto Think e responsável a nível mundial pelos notebooks, desktops, monitores, estações de trabalho, periféricos e software de marca Think.M.

O’Sullivan trabalhou na IBM durante 24 anos, estando os últimos 21 deles no negócio dos computadores. A sua carreira na IBM começou com um projeto do Programa Espacial da NASA em Cabo Kennedy, Florida. Depois, ela foi transferida à Divisão de PC da IBM, onde adquiriu experiência em engenharia e administração nas áreas de desenvolvimento, fabricação, compras, operações técnicas e de negócios. A sua prolongada relação com a Divisão de Computadores Pessoais inclui a Gerência Geral da unidade de negócio mundial de ThinkPad, Vice-Presidente do setor de desenvolvimento mundial e varejista dos desktops.

Vocês quebraram alguns paradigmas na linha ThinkPad, como a adição de cores e novos modelos. Como foi esse processo evolutivo?

Herdamos a linha ThinkPad como máquinas corporativas. Em vez de mudar tudo, talvez fosse melhor ficar no meio. Escolhemos manter a linha como clássica. O consumidor médio quer uma certa personalização. Por conta disso, e de que a pessoa comum não tem um departamento de TI que se preocupa com a mudança de uma tecla do teclado, por exemplo, decidimos manter as características principais dos produtos, mas ao mesmo tempo deixá-los mais descolados, mas de forma a mesclar as características mais importantes da linha.

Uma das mudanças mais significativas foi a inversão das funções das teclas F1-F12. Em vez de colocarmos os pequenos ícones sobre as teclas (de luminosidade, volume…), invertemos isso. Usa-se muito mais essas funções do que o F2, por exemplo. Então, facilitamos.

Um outro ponto importante é achar o equilíbrio entre forma e função. O consumidor médio compra pelo preço. Se tirarmos atributos dos produtos que a maioria não precisa, conseguimos um preço melhor e atendemos mais consumidores. É claro que continuamos com a oferta de máquinas cheias de recursos, mas nem todo mundo precisa, por exemplo, de encriptação por hardware integrada ao produto. É essa adequação aos diferentes tipos de público que nos permite inovar sem deixar a linha de produtos fragilizada.

Como conciliar a linha de produtos com uma dupla jornada, no trabalho e em casa? Vocês oferecem uma linha mais pessoal de máquinas, a IdeaPad. O que cada consumidor busca quando opta por uma ou outra linha?

Quem compra um ThinkPad procura um produto com um visual mais profissional, mais sólido. Nossa nova linha Edge mescla alguns elementos de personalização sem perder as características de qualidade que as pessoas esperam. São máquinas que não aguentam os rigores do uso no deserto, por exemplo, mas que tem mecanismos de proteção para o HD e um sistema de estabilização para a placa-mãe, que evita que ela empene.

A Lenovo está mostrando uma postura mais agressiva no mercado. Qual o objetivo da empresa ao sair da zona de conforto e mexer nos produtos como vocês tem feito?

Temos uma estratégia de luta em dois fronts. Queremos proteger nosso negócio, que é extremamente bem sucedido na China e entre as grandes empresas, e queremos os mercados emergentes. O Brasil é um mercado-chave para nós. Por isso, além de manter nossa linha sólida, queremos inovar para conquistar mercados.

Qual a principal vantagem da Lenovo ter comprado a divisão de computadores pessoais da IBM.

O que herdamos da IBM é o entendimento do que o consumidor quer. Quando saíram os primeiros netbooks, nós lançamos sob a marca IdeaPad, mas as grandes empresas pediram uma máquina mais confiável, mais robusta. Depois de ouvir suas necessidades, pegamos o x200, um design compacto e eficiente, retiramos alguns recursos e conseguimos oferecer uma máquina com teclado de verdade, boa tela e robustez. Tudo por um preço acessível. Desenvolvemos os computadores para os consumidores, não nos arriscamos com um design nebuloso esperando que alguém o compre. Tem que ser muito acertado o projeto de um produto para não perdermos dinheiro.

A crise do ano passado acabou forçando muitos fabricantes a reavaliarem estratégias. Como foi com a Lenovo?

Bem, adaptar-se para sobreviver tem sido uma constante no mercado de PCs. O ano passado foi difícil e grandes empresas cortaram muito os orçamentos de TI. Por isso, nos concentramos no mercado consumidor da China e do resto da Ásia, além dos países emergentes. Tivemos que incluir funções de entretenimento aos produtos, para atrair o público. E isso acabou funcionando.

Qual sua expectativa para o mercado brasileiro?

Queremos conquistar uma penetração maior e uma fatia de mercado de pelo menos 2 dígitos.