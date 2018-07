Login | Talmon Marco, presidente executivo e cofundador do aplicativo Viber

Como você lida com a competição do mercado de apps?

Desenvolvendo produtos melhores e mais inovadores, como a versão para desktop.

Por que investiram na versão para desktop?

A maior parte do tempo as pessoas estão no computador e achamos que era uma oportunidade. Tentamos juntar o melhor de dois mundos.

Isso coloca o Viber como concorrente direto do Skype?

Estamos fazendo algo melhor do que o Skype e eles tentam fazer algo que nós não fazemos. O Skype até tem um aplicativo, mas não é uma empresa com foco no mercado móvel como nós.

Qual a importância do Brasil para o Viber?

O Brasil é um dos países com crescimento mais rápido em número de novos usuários e cresce mais do que o restante do mercado. Estamos tentando entender o que está acontecendo aí e talvez façamos uma visita ao País este ano.

Qual o interesse? Abrir um escritório?

Estamos começando a olhar geograficamente os países onde vamos expandir localmente. O Brasil é um candidato.

Você pretende buscar investimento privado para o Viber?

Definitivamente. É algo que estamos procurando. A medida que crescemos, nossas despesas aumentam.

