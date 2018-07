—-

“Estamos em um típico momento em que a indústria está prestes a criar uma situação de desbalanceamento, determinando como será feita a coleta de informação”, disse em fevereiro Danilo Doneda, advogado e pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Uma reportagem do Link mostra como as empresas lucram com os dados dos usuários e mostra como os governos começaram a correr atrás da regulação.

Em abril, a privacidade foi novamente assunto na área quando a Sony foi atacada por hackers que vazaram dados pessoais de milhões de usuários. Qual é a garantia que os usuários têm ao usar um serviço do tipo? As empresas só dizem: ‘La garantia soy yo!’. E, no caso de um ataque do tipo, fica clara a falta de cuidado que elas têm com informações pessoais de seus clientes.

Pouco depois, a Apple e o Google se tornaram os novos vilões. “A credibilidade dessas empresas foi abalada nas últimas semanas, quando notícias de que tanto Apple quanto Google coletavam e arquivavam dados da localização obtidos a partir de aparelhos iPhone ou com sistema operacional Android”, escreveu o repórter Murilo Roncolato. Mais: além de ser simplesmente dedo-duro, os dados de localização Wi-Fi estavam se revelando um mercado promissor.

O grande problema da privacidade, porém, todo mundo sabe onde está: no Facebook. Ele sabe mais do que as pessoas pensam. Um hacker australiano chamado Nik Cubrilovic descobriu que o Facebook rastreia usuários mesmo após o logout. E um estudante suíço exigiu do Facebook todas as informações pessoais armazenadas nos servidores. O resultado foi um PDF de centenas de páginas. Ele conversou com o Link.