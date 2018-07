Fazer uma busca e obter a resposta com uma narração em vídeo, com fotos e texto. É isso que faz o Qwiki, sistema de buscas de entrou no ar em beta no fim de outubro e, por enquanto, só disponível via convites. Na terça, 9, o Link recebeu um desses convites para testar a versão “alpha” do site.

A inteligência do sistema de busca do Qwiki reune em vídeo um texto em inglês narrado por uma máquina (que tem dicção muito boa, aliás, e sotaque americano) e imagens relacionadas às palavras-chave, tudo em sincronia com a narração. Funciona de maneira impressionante, meio futurista até, com termos populares — testei, por exemplo, ‘Rio de Janeiro’, ‘United States of America’ e ‘Holland’. A busca, por enquanto, só funciona em inglês.

Termos menos populares, sem fotos ou textos disponíveis relacionados, não exibem vídeo, apenas uma definição.