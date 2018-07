Banda lançou app PolyFauna em fevereiro. FOTO: Divulgação Banda lançou app PolyFauna em fevereiro. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A banda inglesa Radiohead lançou uma nova música. Para ouvi-la, não é preciso comprá-la em lojas virtuais, muito menos físicas. A mais recente produção do grupo foi simplesmente incorporada ao aplicativo PolyFauna, lançado em fevereiro. Tudo o que o fã precisa fazer, é atualizar o app, que agora tem um novo ambiente e nova trilha.

PolyFauna está disponível para Android e iOS chamado PolyFauna.

Em um post de fevereiro no blog da banda, o vocalista Thom Yorke explicou a ideia em torno do app.

“PolyFauna é uma colaboração experimental entre nós (Radiohead) e a Universal Everything, criada a partir das sessões do The King of Limbs [último álbum da banda, lançado pela internet] usando o visual e sons da música Bloom [do mesmo álbum]“, diz.

Trata-se de um mundo em 3D, navegável de acordo com a posição do celular, do qual podem surgir formas e criaturas a partir de toques na tela (basta deslizar o dedo).

Segundo o músico, o app “vem de um interesse em experiências com computadores e de criaturas imaginadas pelo nosso subconsciente”. E encerra o post com versos: “Sua tela é a janela dentro de um mundo em evolução / Ande por aí e veja / Você pode seguir o ponto vermelho / Você pode usar fones de ouvido”.

Para além das experiências de Thom Yorke, que já fez videoclipes em 3D com sensores de movimento com o artista Aaron Koblin.