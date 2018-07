Eis que surge de maneira inesperada o novo disco do Radiohead, The King of Limbs. Mais uma vez a banda aposta na internet para divulgar e vender seu disco, em uma continuação da bem-sucedida estratégia de lançamento do disco anterior, In Rainbows, de 2007.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As vendas começam no sábado, 19, e a pré-venda começou nesta segunda-feira, 14. A procura foi tanta que o site caiu.

A iniciativa mostra que a estratégia da banda de burlar o modelo tradicional de distribuição de música, com grandes gravadoras, está dando certo. Só que, desta vez, não são os fãs que escolhem o preço do disco — o valor já foi instituído pela banda. O disco custará US$ 9 em formato MP3 e US$ 14 em WAV.

O valor está um pouco acima do preço de In Rainbows. No modelo em que permitia que o público pagasse quanto quisesse, a média ficou em US$ 8 por disco baixado.

Segundo o baixista Colin Greenwood, o Radiohead optou pelo modelo por causa da desconfiança e da frustração ao tentar divulgar suas músicas pela mídia tradicional, como rádio e televisão. “Por que ir exclusivamente por meio desses formatos se você pode transmitir diretamente às pessoas que estão interessadas em você naquele momento?”, questinou.

The King of Limbs é o que a banda está chamando de “newspaper album”. Ele vem também em versão física, com dois vinis de 10 polegadas, 625 desenhos e uma caixa — além do download. Essa versão custará US$ 48 (com o download em formato MP3) e US$ 52 (em formato WAV). O disco começará a ser entregue a partir do dia 9 de maio, mas quem comprá-lo também poderá fazer o download a partir do sábado.