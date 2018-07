A rainha Elizabeth II em aniversário da Marinha inglesa. FOTO: Richard Pohle/Reuters

A Rainha Elizabeth entrou para o Facebook, colocando a família real britânica em mais uma rede social depois de participações no Twitter, no Flickr e no YouTube.

O perfil da monarquia britânica no Facebook http://www.facebook.com/TheBritishMonarc…) não permite que usuários se tornem “amigos” da rainha ou enviem mensagens, mas oferece atualizações sobre notícias reais e eventos diários.

Até o meio-dia desta segunda-feira, 8, no horário local, poucas horas depois de a página ter entrado no ar, 60 mil pessoas tinham “curtido” a entrada da rainha no Facebook, o que significa que elas receberão atualizações sobre as atividades da família real.

O perfil não oferece detalhes como o status de relacionamento da rainha, interesses e visões políticas, o que outros usuários possuem. A família real britânica se orgulha de se manter atualizada quanto a novas tecnologias.

Em 2008, a rainha publicou um vídeo no YouTube durante uma visita ao escritório do Google em Londres. Em 2009, foi lançada a conta da monarquia britânica na rede de microblogging Twitter. Neste ano, foi a vez da criação de uma página real no Flickr, que permite o compartilhamento de fotos.

O Facebook foi lançado em 2004 e agora tem mais de meio bilhão de usuários ativos em todo o mundo.

/ Georgina Prodhan (REUTERS)