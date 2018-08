A nova onda de IPOs deve gerar grandes retornos para os capitalistas de risco e também permite que eles possam alardear isso ao mercado. Isso pode ajudar alguns deles a subir posições ou manter as suas no ranking anual de investidores de risco, preparado pela consultoria CB Insights. A maior parte dos executivos que aparecem no topo este ano lucrou, em 2017, com a oferta inicial de ações de startups de tecnologia, como a da desenvolvedora MuleSoft, a do site de comércio eletrônico StitchFix e a da startup Snap, que opera o aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat.

De acordo com a CB Insights, Bill Gurley, sócio da Benchmark Capital, está na primeira posição pelo segundo ano consecutivo. Além de ter investido na Stitch Fix, ele é um dos maiores investidores do Uber.

Peter Earl McCollough/The New York Times Bill Gurley é um dos maiores investidores do aplicativo Uber

Gurley ganhou popularidade no ano passado ao processar o ex-presidente executivo do Uber, Travis Kalanick. O investidor pediu a saída do executivo do conselho de administração da companhia, após a empresa ter se envolvido em uma série de escândalos. A Benchmark recentemente vendeu algumas de suas ações no Uber para o conglomerado japonês SoftBank.

“Mesmo que a maioria das empresas tenha registrado números recordes nos últimos cinco anos, esses têm sido lucros não realizados”, disse Gurley. “No final, é o retorno sobre investimento que importa.”

O segundo investidor da lista, Steve Anderson, da Baseline Ventures, também colocou dinheiro no Stitch Fix. E Jeremy Liew, da Lightspeed Ventures, que ficou em décimo lugar, ajudou a impulsionar a Snap.

Uma vez que a nova geração de startups abrir o capital, dizem os investidores, isso diminuirá a ansiedade das famílias ricas, de fundos de pensão e das universidades. Eles financiam a maior parte dos fundos de investimento de risco nos Estados Unidos e aguardam aflitos por seus retornos.

“Eles certamente estão ansiosos para sacar seu dinheiro”, diz Jason Pressman, da Shasta Ventures, que investiu na empresa de software Zuora. Mas o benefício também é grande para quem está à frente dos fundos de capital de risco. “Estamos no negócio para ganhar dinheiro para nossos investidores, mas nós queremos ganhar dinheiro também.” /TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO