SÃO PAULO – Veja a lista dos aplicativos mais baixados na App Store, da Apple, na semana de 19 a 25 de agosto de 2013*:

TOP APPS PARA IPHONE

PAGOS

(nome/desenvolvedor)

1 – Pou

2 – Asphalt 8: Airborne

3 – AfterLight

4 - Camera+

5 – Lanterna 4 em 1. Lanterna, Estroboscópio, Código Morse, Lupa Iluminada

6 – 9 Dígitos

7 – Baixe Música Grátis Pro – Downloader e Player

8 - 9Digito

9 - Speed Tracker. O Velocímetro GPS, projetor HUD e Computador de Bordo

10 - iTheme – temas para iPhone, iPad e iPod Touch

GRATUITOS

1 – Plants vs. Zombies™ 2

2 – WhatsApp Messenger

3 – Pocket Camera PRO

4 - YouTube

5 – Candy Crush Saga

6 – Facebook

7 – Jelly Splash

8 - Mandic magiC

9 - WeChat

10 - Instagram

TOP APPS PARA IPAD

PAGOS

1 – Pou

2 – Asphalt 8: Airborne

3 – Minecraft – Pocket Edition

4 - Bloco de Notas+ Fazendo Anotações, Desenhos, Esboços e Escrevendo em seu iPad

5 – Notability

6 – Transforme Sua Tela

7 – Pages

8 - Bob Esponja – Dono do Pedaço

9 - Survivalcraft

10 - Keynote

GRATUITOS

1 – Plants vs. Zombies™ 2

2 – Sky Gamblers: Storm Raiders

3 – Disney Infinity: Action!

4 - RunBot

5 – Animal Voyage: Aventura na Ilha

6 – iTunes Festival London 2013

7 – Talking Larry, o pássaro, para iPad – Talking Larry the Bird for iPad

8 - Baby Care & Baby Hospital – Kids games

9 - Candy Crush Saga

10 - YouTube

* Os dados são fornecidos semanalmente pela própria empresa no início de cada semana e se referem aos aplicativos mais baixados no País durante sete dias anteriores. É bom lembrar que a a lista considera apenas os aplicativos para o sistema da Apple, o iOS, baixados nos celulares iPhone e no tablet iPad por usuários registrados na App Store brasileira.

